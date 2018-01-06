السيطرة على حريق داخل صالة جيم فى الدقى بسبب ماس كهربائى دون إصابات





كتب عبد الرحمن سيد





تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل غرفة سونا بصالة جيم فى الدقى، بسبب ماس كهربائى، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل صالة جيم فى الدقى، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.