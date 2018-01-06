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السيسى مستقبلا وزير الخدمة المدنية السعودى: علاقاتنا بالمملكة استراتيجية

السبت، 06 يناير 2018 03:24 م
السيسى مستقبلا وزير الخدمة المدنية السعودى: علاقاتنا بالمملكة استراتيجية الرئيس يستقبل السيد عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي‎


كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والدكتور عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن عصام بن سعيد نقل الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي.

 

وأشار الوزير السعودي إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة وسبل التصدي للتحديات التى تواجه الأمتين العربية والإسلامية، بما يحقق مصالح شعوبها.

الرئيس يستقبل السيد عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي‎ (2)

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بالوزير السعودى وطلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً على خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما تتسم به من طابع استراتيجي.

 

 كما أشار الرئيس إلى تطلع مصر لمواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، يسهم في تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك، لاسيما في ضوء دقة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.

الرئيس يستقبل السيد عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي‎ (1)
 

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