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السبت، 06 يناير 2018 09:55 ص
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الرقابة على الصادرات:شركات الحاصلات الزراعية لاتستوفى مستندات شهادة المنشأ

السبت، 06 يناير 2018 06:00 ص
الرقابة على الصادرات:شركات الحاصلات الزراعية لاتستوفى مستندات شهادة المنشأ إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات


كتب – إسلام سعيد
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أرسلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، خطابًا إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، تشتكى فيه من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية لعدم إلتزام تلك الشركات بتقديم المستندات التى تطلبها الهيئة لأجل استخراج شهادة المنشأ.

وقال منشور لهيئة الرقابة على الصادرات- إطلع اليوم السابع عليه- إن الشركات لم تستوف البيانات الأساسية على صور الفواتير الخاصة بها، والذى يؤدى فى بعض الأحيان لوجود تلاعب فى البيانات الواردة بصورة الفواتير المقدمة من بعض الشركات.

وحددت هيئة الرقابة على الصادرات، عددا من العناصر الأساسية تكون فى الفاتورة المقدمة لاستخراج شهادة المنشأ ومنها: اسم الشركة وعنوانها، ورقم الفاتورة المسلسل والتليفون والفاكس ورقم التسجيل الضريبى الخاص بالشركة.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بمطابقة تلك البيانات مع البيانات المدرجة بالنموذج الإحصائى الموجود لديها.

 

 


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