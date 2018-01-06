الرئيس اليمنى يؤكد اقتراب النصر على مليشيا الحوثى ويصف ممارساتها بالإفلاس





الرياض أ ش أ





قال عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى القائد الأعلى للقوات المسلحة ، إن النصر بات قريبا على مليشيا الحوثى فى اليمن، مضيفا أن الأعمال الإجرامية العبثية هى دليل الإفلاس والخزى والهزيمة النكراء لتلك المليشيا التى يلفظها الشعب اليمنى بمختلف أطيافه ومكوناته.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس اليمنى، مساء الجمعة، مع رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمنى اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي؛ للوقوف على المستجدات والتطورات والانتصارات الميدانية التى يصنعها الجيش والمقاومة الشعبية فى مختلف الجبهات والمواقع ومنها محافظة الجوف التى تطهر مديرياتها ومناطقها تباعا من دنس المليشيا الانقلابية الحوثية الإيرانية.

من جانبه، طمأن رئيس هيئة الأركان العامة اليمنى ، الرئيس هادى على وضعه الصحى وكل مرافقيه بعد نجاتهم من حادثة لغم أرضى زرعته المليشيا الانقلابية فى المناطق التى تم استعادتها لمصلحة الشرعية والوطن، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية والسير وبخطى ثابته حتى تحقيق الانتصار الكامل على تلك المليشيا.