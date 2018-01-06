الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد

الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلادالسبت، 06 يناير 2018 05:43 م
الرئيس السيسى
(أ ش أ)
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وأعرب الرئيس السيسى، فى برقية التهنئة، عن "أطيب تمنياته لقداسة البابا ولجميع الأخوة المسيحيين بالصحة والسعادة ولوطننا الغالى بدوام التقدم والازدهار"، مؤكدا تماسك النسيج الوطنى بين أبناء هذا البلد العظيم بمسلميه ومسيحييه.
كما شدد الرئيس على أن "روابط الأخوة والمحبة التى تجمع بين أبناء شعبنا العريق أقوى وأوثق من أى قوى داخلية أو خارجية تريد أن تعرقل مسيرة العطاء والإنجازات التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية".
كما بعث الرئيس السيسى بتهنئة إلى مسيحيى مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعرب لهم خلالها عن خالص دعواته بدوام النجاح والتوفيق .
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