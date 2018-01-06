video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى: لم يكن بيد الحكومة بديل عن الزيادة فى الأسعار

السبت، 06 يناير 2018 04:12 ص
الرئيس التونسى: لم يكن بيد الحكومة بديل عن الزيادة فى الأسعار الباجى قائد السبسى الرئيس التونسى


تونس أ ش أ
إضافة تعليق


قال الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى " إن قانون المالية لسنة 2018 تضمن إجراءات موجعة ، وزيادات فى الأسعار ولم يكن بيد الحكومة إقرار بديل عنها من أجل خلق توازنات مالية فى ظل مؤشرات تفيد بتسجيل خلل فى التوازن المالي".

وأكد السبسى - فى كلمته، الجمعة، خلال ترأسه اجتماعا مع ممثلين عن الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" - أنه لم يكن هناك حل آخر فيما يخص الزيادات فى الأسعار التى بدت مبالغاً فيها للجميع.

وأقر بتسجيل صعوبات خلال السنة الماضية من أهمها عدم إتاحة المزيد من فرص العمل وعدم إرساء مسار تنموى جديد فى الجهات الداخلية ، بالإضافة إلى عدم استعادة عدة قطاعات إنتاجية نسقها العادى مثل الفوسفات والمحروقات.

وأضاف أن الحكومة تمكنت ، فى إطار بنود "وثيقة قرطاج" التى التزمت بتنفيذها ، من تحقيق نتائج ايجابية ، من بينها تسجيل نسبة نمو بـ 2.2% ، وقطع شوط مهم فى مجال مكافحة الفساد ، علاوة على تحسن الوضع الأمنى والنهوض بقطاع السياحة.

وأكد الرئيس التونسى أن تقييم خارطة الطريق مع بداية سنة 2018 يستجوب "وقفة تأمل" من الأطراف المشاركة فيها ، معرباً عن أمله فى أن تكون 2018 سنة فارقة من أجل تذليل الصعوبات وإخراج البلاد من الوضع الصعب الذى تمر به وإنجاح الانتخابات البلدية.

من جهة أخرى ، تطرق الرئيس التونسى إلى مسألة انسحاب الحزب الجمهورى من الحكومة ومن "وثيقة قرطاج" ، قائلاً "إن للحزب الجمهورى مكانته وقيمته النضالية ، ونحن نسجل تخلفه عن الاجتماع ونأسف لذلك ، لكن لديه أسبابه ونحن نحترمها" ، فى المقابل تساءل بخصوص انسحاب حزب آفاق تونس من الحكومة عن مدى "أحقية الحزب فى الانسحاب".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات تعيد الإجراءات المتبعة لحركة الطيران مع تونس قبل الظرف الطارئ

القبض على 4 أشخاص فى تونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

الرئيس التونسى

تونس

الحكومة التونسية

الزيادة فى الأسعار



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة