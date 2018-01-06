الرئيس الأفغانى: لا يمكن لأى سلطة أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا الوطنية

الرئيس الأفغانى: لا يمكن لأى سلطة أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا الوطنيةالسبت، 06 يناير 2018 03:47 م
الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق
قال الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى، "إنه لا يمكن لأى سلطة إن تمنع أفغانستان من تحقيق أهدافها الوطنية".
وأضاف عبد الغنى - فى تصريح بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم السبت، أن حكم البلاد وفقًا لمبادئ إقطاعية أمر عفا عليه الزمن، مشيرًا إلى أن الشعب الأفغانى بأسره يريد نظامًا يقوم على أساس دستورى، ويؤكد عدم وجود سلطة أو قانون يمكنه وضع عقبات فى طريق الدولة لتحقيق هدفها الوطنى.
وأشار إلى أن أفغانستان واجهت العنف والصراع على مدى الـ 40 عامًا الماضية، مشددا على ضرورة تجنب الانزلاق إلى مزيد من العنف.
إضافة تعليق
حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم
رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة