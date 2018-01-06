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الرئيس الأفغانى: لا يمكن لأى سلطة أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا الوطنية

السبت، 06 يناير 2018 03:47 م
الرئيس الأفغانى: لا يمكن لأى سلطة أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا الوطنية الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى


كابول (أ ش أ)
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قال الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى، "إنه لا يمكن لأى سلطة إن تمنع أفغانستان من تحقيق أهدافها الوطنية".

وأضاف عبد الغنى - فى تصريح بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم السبت، أن حكم البلاد وفقًا لمبادئ إقطاعية أمر عفا عليه الزمن، مشيرًا إلى أن الشعب الأفغانى بأسره يريد نظامًا يقوم على أساس دستورى، ويؤكد عدم وجود سلطة أو قانون يمكنه وضع عقبات فى طريق الدولة لتحقيق هدفها الوطنى.

وأشار إلى أن أفغانستان واجهت العنف والصراع على مدى الـ 40 عامًا الماضية، مشددا على ضرورة تجنب الانزلاق إلى مزيد من العنف.


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