"الدعوة الإسلامية" بالأزهر تنظم الدورة التدريبية 114 للأئمة الوافدين للفتوى

بدأت الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، الدورة التدريبية رقم 114 للأئمة والوعاظ الوافدين من دول العالم الإسلامى، والتى تتنهى 28 فبراير 2018.

تضمّ الدورةُ 35 واعظًا من دول: (نيجيريا، النيجر، السودان، توجو، الفلبين، الهند، استراليا، بورما) ويُحاضِر فى الدورة نخبةٌ من علماء الأزهر الشريف؛ على رأسهم: الدكتورُ محمد ربيع الجوهرى، عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ العقيدة بكلية أصول الدين، بجامعة الأزهر، والدكتور صلاح الدين زيدان، استاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر.

تَتناول الدورةُ عددًا من الموضوعات المهمة مثل: إعداد العالِم الأزهرى على المنهج الوسطى، وإعداد رجال الفتوى؛ على أن يتمّ تسليم المتدرّبين شهاداتِ التخرُّج عقب نهاية الدورة. يَتولّى الإشرافَ على إقامة الوعاظ: مدينةُ البعوث الإسلامية، بالإضافة إلى عددٍ من أعضاء الأمانة العامّة للجنة العليا للدعوة، الذين يقومون على توفير سُبُل الراحة؛ من مسكنٍ، وإعاشة، وغذاء؛ حتى انتهاء موعد الدورة، وعودتهم لبلادهم.

تُقام الدورة تحت إشراف الأمين العامّ للجنة العليا للدعوة الإسلامية، الشيخ محمد زكى بدارى.