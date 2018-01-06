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السبت، 06 يناير 2018 12:59 م
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الخارجية القبرصية: نتخذ جميع الخطوات لاستكمال ترسيم المنطقة الاقتصادية

السبت، 06 يناير 2018 09:44 ص
الخارجية القبرصية: نتخذ جميع الخطوات لاستكمال ترسيم المنطقة الاقتصادية الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس


نيقوسيا (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية القبرصى ايوانيس كاسوليدس أن بلاده تتخذ جميع الخطوات اللازمة لاستكمال ترسيم المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، كما أنها ستأخذ فى الاعتبار الاستفزازات التركية.

وقال كاسوليدس ـ فى تصريح خاص لوكالة الأنباء القبرصية ـ" أن هناك تناقضا فى مواقف أنقرة فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص لأنها لا تعترف بحق نيقوسيا فى إقامتها، وفى الوقت ذاته تقول إنها تعمل لخدمة مصالح القبارصة الأتراك فى هذه المنطقة".

وردا على سؤال بشأن موقف المجتمع الدولى فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، أشار إلى أن اتفاقية قانون البحار تحدد بوضوح كيفية تنظيم العلاقات بين الدول فيما يتعلق بالمنطقة لكل دولة، ومن الواضح للجميع أن تركيا تتصرف بطريقة اعتباطية بفضل قوتها فى المنطقة.


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