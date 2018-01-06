الجيش اليمنى: مصرع 2 من مليشيات الحوثى وغارات تدمر مخازن أسلحة غربى تعز





(أ ش أ)





أعلن الجيش اليمني، مصرع اثنين من عناصر مليشيات الحوثى الانقلابية، شرقى تعز بعد أن دكت مدفعية الجيش الوطنى تجمعات للمليشيات فى محيط التشريفات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن مصدر عسكرى فى محور تعز، قوله، إن طيران التحالف العربى شن غارات اليوم استهدفت مخازن أسلحة للمليشيات شمالى منطقة الهاملي، بمديرية موزع (غربى تعز)، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها بشكل كامل.

وفى سياق آخر، أجبرت مليشيات الحوثى أهالى قرية الكدمة على النزوح القسرى وذلك بالاعتداء عليهم ونهب ممتلكاتهم؛ ما اضطرهم لمغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح.