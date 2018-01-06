video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 01:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: ارتفاع عدد معتنقى الإسلام فى سجون أستراليا وتحذيرات التطرف مبالغة

السبت، 06 يناير 2018 04:22 م
الجارديان: ارتفاع عدد معتنقى الإسلام فى سجون أستراليا وتحذيرات التطرف مبالغة سجن أسترالى


كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق


ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على اعتناق المزيد من السجناء فى أستراليا للإسلام، وقالت فى تقرير لكريستوفر كنوس ونور جيليانى إن هناك اتفاق بين الأكاديميين والأئمة والعاملين فى السجون فى أستراليا على أن هناك اتجاه لاعتناق الدين الإسلامى بين النزلاء، لكنهم يرون فى الوقت نفسه التحذيرات من التطرف أكبر من حجمها. 
 
ونقلت الصحيفة عن مايكل كينيدي، المخبر المخضرم الذى عمل فى مجال مكافحة الإجرام لأكثر من 20 عاما، والذى درس الإسلام والسجن بعد تركه لفريق الجريمة المنظمة فى نيو ساوث على نطاق أكاديمى واسع فى جامعة غرب سيدنى، قوله إن اعتناق الإسلام يمكن أن يكون له تأثير إيجابى بين النزلاء وأن يفتح الطريق أمام إعادة التأهيل، خاصة وإنه يمنحهم الأمل والحافر للبقاء بعيدا عن المخدرات والكحوليات. 
 
وأوضحت "الجارديان" أنه لا يوجد تقريبا بيانات عن عدد النزلاء الذين تحولوا إلى الدين الإسلامى، مشيرة إلى أن أفضل المعلومات المتاحة للجمهور تأتي من تعداد عام 2013 لسجناء نيو ساوث ويلز، والذى يشير إلى أن المسلمين لا يزالون أقلية، على الرغم من أن هناك تمثيل زائد. وأظهر التعداد أن المسلمين يمثلون نحو 9.3٪ من سجن الدولة مقارنة مع 3.2٪ من سكان نيو ساوث ويلز.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن روبي مايستراتشي، وهو عامل في التواصل المجتمعي مع المجلس الإسلامي في كوينزلاند، يقوم بزيارة أسبوعية إلى السجناء المسلمين في منطقة بريسبان الكبرى. ويعتقد أن هناك اتجاها بارزا في اعتناق الإسلام بين المحتجزين.
 
ويشمل دور مايستراتشي توفير الإرشاد للسجناء المسلمين أثناء الاحتجاز وبعد الإفراج عنهم، بمن فيهم المتحولين والذين يفكرون في التحويل. وأضاف "اننا نبذل قصارى جهدنا للتأكد من انهم يجدون طريقة لإيجاد عمل ويعيشون حياة طبيعية ويبقون بعيدا عن المتاعب ويبقون خارج السجن".
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعتقال بريطانى اعتنق الإسلام حديثا لمحاولته الانضمام لـ"داعش"

بالأرقام.. مؤشر اعتناق الإسلام فى إسبانيا يكسر لأول مرة حاجز الـ5000.. والعدد الإجمالى 17600 مسلم و23 مسجدا.. و1831 طالبا مسلما منهم 1342 مهاجرا و489 إسبانيا.. معظمهم يفتقرون للتعاليم الدينية

استراليا

سجون استراليا

كوينزلاند

اعتناق الاسلام



لا تفوتك
فيديو.. البابا تواضروس: كلمة "كريسماس" مصرية وتعنى ميلاد المسيح

فيديو.. البابا تواضروس: كلمة "كريسماس" مصرية وتعنى ميلاد المسيح

شاركونا بصوركم فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

شاركونا بصوركم فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم

حتى لا تخدم التنظيمات الإرهابية.. إصلاحيون يطالبون بعدم تداول فيديوهات الذبح والقتل لـ"الإخوان وداعش".. مفكر إسلامى: نسوق إجرامهم بنشر أفلامهم.. وقيادى تأريخى بالجماعة الإسلامية: تجاهلها يميت أفكارهم

رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان

رسائل الحب والسلام والطمأنينة من قلب العاصمة الإدارية.. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: افتتاحها رسالة سلام للعالم.. ويؤكد: محدش يقدر يقسمنا.. والمحتفلون: "عاش السيسي وتحيا مصر".. والزغاريد تعم المكان

كيف تجد أفضل مكان لالتقاط إشارة واى فاى قوية داخل منزلك؟

كيف تجد أفضل مكان لالتقاط إشارة واى فاى قوية داخل منزلك؟

شاهد كيف ردت بطلة العالم للاسكواش الجميل لوالديها

شاهد كيف ردت بطلة العالم للاسكواش الجميل لوالديها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة