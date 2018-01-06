الثلاثاء.. انطلاق مؤتمر دولى للأشعة التداخلية لاستعراض الجديد فى العلاج





كتبت أمل علام





ينطلق المؤتمر الدولى للأشعة التداخلية بمشاركة أكثر من 52 خبير للأشعة التداخلية من جامعات مصر المختلفة، خلال الفترة من9 إلى 12، برعاية الجمعية الطبية الأمريكية، ومن المقرر تنظيم ما يقرب من 190 ورشة عمل ومحاضرة علمية وبرنامجا تدريبيا للأطباء خلال أيام المؤتمر.

ويأتى المؤتمر فى إطار الاعتماد على الأفكار الشبابية التى يدعمها بشكل كبير الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن فكرة المؤتمر والقائمين على تنظيمه من الشباب المصريين.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور وائل سعد أستاذ الأشعة التداخلية ورئيس قسم الأشعة التداخلية بجامعة ميتشجان، والدكتور أحمد كامل عبد العال أستاذ الأشعة التداخلية ورئيس قسم الأشعة التداخلية بجامعة ألاباما، والدكتور نائل سعد أستاذ الأشعة التداخلية ومدير المستشفى الجامعي بجامعة روتشستر بنيويورك، والدكتور بولانت أرسلان أستاذ الأشعة التداخلية ورئيس القسم بجامعة راش بشيكاجو ، والدكتور وائل درويش مدير قسم الأشعة في معهد الأورام بجامعة القاهرة.

يحاضر في المؤتمر 110 أساتذة متخصصون في علوم الأشعة التداخلية، من 19 دولة، من قارات العالم الخمس، من الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك، وبلجيكا، والبرتغال،ومن الدولة العربية والشرق الأوسط،من مصر وتونس والعراق و وتركيا والسعودية والأردن والكويت،ومن إفريقيا وآسيا واستراليا، أثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وسنغافورا.

ويشارك من مصر52 أستاذذ للأشعة التداخلية من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والمنصورة، بالإضافة إلي معهد الأورام ومعهد الكبد وكلية الطب العسكرية ومستشفيات القوات المسلحة.

ويهدف المؤتمر إلى تدريب 700 طبيبا من مصر والدول العربية والأفريقية والشرق الأوسط، وذلك من خلال عدة محاور أهمها، تطبيقات الأشعة التداخلية لعلاج الأورام وتطبيقات الأشعة التداخلية لعلاج أمراض الأوعية الدموية والقلب "،وتطبيقات الأشعة التداخلية لعلاج أمراض الأعصاب .