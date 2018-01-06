التموين: صرف سلع مدعمة بـ350 مليون جنيه عن شهر يناير بالوجه البحرى





كتب مدحت وهبة





أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف المقررات التموينية عن شهر يناير الجارى لبقالى التموين فى محافظات الوجه البحرى، وأنه تم صرف سلع مدعمة بقيمة تقرب من 350 مليون جنيه حتى الآن للبقالين، تمهيدًا لتوزيعها لأصحاب البطاقات، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع بمحافظات الوجه القبلى.

وأكد جمال الشرقاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتوفير السلع خاصة الأساسية وطرحها بجانب العديد من السلع الأخرى على البطاقات، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة فى الحصول على المنتجات وفقًا لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة اللواء علاء الدين فهمى تقوم بالتعاقد على توفير المنتجات للشركات التابعة أولاً بأول.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع الغذائية، وكذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.