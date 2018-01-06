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التعليم: دراسات ولجان نظام الثانوية العامة الجديد لم تنته من عملها حتى الآن

السبت، 06 يناير 2018 02:24 م
التعليم: دراسات ولجان نظام الثانوية العامة الجديد لم تنته من عملها حتى الآن طارق شوقي وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن ما نشر حول الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة، عارٍ تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلًا.
 
وأكد خيرى أن  هناك دراسات، ولجان مشكلة لم تنته من عملها بعد، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المقترحات التى تعمل عليها اللجنة، كما أنه سيكون هناك جداول مقارنة بمميزات وعيوب كل نموذج  يتم دراسته، ويقارن بما يطبق بالفعل فى الدول الأخرى، والأنظمة التعليمية الأخرى؛ للاستقرار على أفضلها، والذى يضمن نجاح التجربة، وله الصبغة والشكل المصرى الذى يناسب المجتمع.
 
 
وأشار خيرى أنه بعد التحقق من ما تم نشره، تبين أن تفاصيله جاءت من موضوع خاص بالنظام الذى يطبق فى دولة السعودية، ومنشور بإحدى الصحف هناك،   والمحرر نشره على أنه النظام الجديد المقترح تطبيقة فى مصر.

 


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