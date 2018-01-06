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"التخطيط" تنظم ورشة لتدريب وافدين من أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة.. الاثنين

السبت، 06 يناير 2018 09:49 م
"التخطيط" تنظم ورشة لتدريب وافدين من أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة.. الاثنين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى


كتب : مصطفى عبد التواب
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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن عقد ورشة عمل تدريبية، لمدة أسبوعين، بداية من بعد غد الاثنين حتى 18 يناير 2018 بمدينة شرم الشيخ، وذلك لدعم قدرات العاملين بوزارات التخطيط والاقتصاد والمالية من الدول الافريقية فى مجالات بناء وإدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن: "أفريقيا بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، تمثل عمقا استراتيجيا مصريا يجعل من ودعم الأشقاء لأفارقة واجب وطنى".

 وأضافت هالة السعيد: "نحرص على الاضطلاع بالدور المصرى الرائد على الصعيد الأفريقى عبر استمرار وتنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائنا من دول حوض النيل، وذلك تفعيلاً للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل التى انطلقت عام 2012 لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بحوض النيل".

وقالت هالة: "تنظم وزارة التخطيط ورشة العمل تلك عن طريق التعاون بين معهد التخطيط القومي، الذراع البحثى للوزارة، والبنك الأفريقى الذى يمول الحدث، وذلك فى إطار دعم الجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية فى الملف الأفريقي، وتعزيز وتقوية العلاقات وبناء القدرات للأشقاء الأفارقة".


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التنمية المستدامة

هالة السعيد

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