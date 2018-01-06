التحقيق مع مدير مصنع يغش الأسمدة الزراعية فى البدرشين





كتب أحمد الجعفرى





تحقق نيابة البدرشين بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة؛ مع مدير مصنع لاتهامه بتصنيع الأسمدة الزراعية باستخدام خامات مجهولة المصدر، ومضرة بالمحاصيل الزراعية.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على 8 طن من المنتجات المغشوشة، لعرضها على الجهات المختصة لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، بانتاج صاحب مصنع لأسمدة زراعية باستخدام خامات مجهولة المصدر، تسبب الضرر للمحاصيل الزراعية.

وكشفت التحريات استخدامه مخلفات المحاجر فى تصنيع الأسمدة، وبالحصول على إذن من النيابة تم مداهمة المصنع، والقبض على المدير المسئول، وضبط بحوزته 8 طن من المنتجات والمواد الخام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.