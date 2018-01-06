التحقيق فى وفاة ربة منزل بمستشفى منيا القمح واستدعاء المدير





الشرقية- فتحية الديب





حققت النيابة الإدارية بالشرقية، اليوم، فى واقعة وفاة ربة منزل داخل مستشفى منيا القمح العام، نتيجة الإهمال الطبى، واستدعت النيابة مدير المستشفى لسؤاله.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة منيا القمح، من "أحمد إبراهيم مسلم حسين" 32 سنة سائق ومقيم بندر منيا القمح، بوفاة زوجته" فريال السيد حسين إبراهيم"33 سنة ربة منزل، على إثر إجراء عملية "كحت " بمستشفى منيا القمح العام، واتهم إدارة المستشفى بالإهمال الطبى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 60512 جنح المركز لسنة 2017.

وقال "أحمد والى" محامى أسرة المجنى عليها، إنه حصل على تقرير طبى بمستشفى الزقازيق الجامعي، وتبين أن المريضة دخل المستشفي، بتشخيص آلام حادة بالبطن ما بعد عملية كحت خارج مستشفيات جامعة الزقازيق، مع احتمالية وجود ثقب بالأمعاء وما يستجد وقد تم عمل استكشاف للبطن ووجد ثقبين بالأمعاء وتم عمل استئصال لجزء من الأمعاء وتوصيلها ببعض وقد وجدت كميات هائلة من الصديد داخل البطن وتم عمل غسيل للبطن من الصديد، ووجد ثقب بالرحم تم تركه للعلاج تحفظيا بعد استشارة أطباء النساء والتوليد، وقد تم وضع درانق وتحويل الحالة إلى العناية المركزة نتيجة لتدهور حالتها العامة.