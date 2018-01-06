video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 08:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيق فى وفاة ربة منزل بمستشفى منيا القمح واستدعاء المدير

السبت، 06 يناير 2018 05:34 م
التحقيق فى وفاة ربة منزل بمستشفى منيا القمح واستدعاء المدير اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية


الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق


حققت النيابة الإدارية بالشرقية، اليوم، فى واقعة وفاة ربة منزل داخل مستشفى منيا القمح العام، نتيجة الإهمال الطبى، واستدعت النيابة مدير المستشفى لسؤاله.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة منيا القمح، من "أحمد إبراهيم مسلم حسين" 32 سنة سائق ومقيم بندر منيا القمح، بوفاة زوجته" فريال السيد حسين إبراهيم"33 سنة ربة منزل، على إثر إجراء عملية "كحت " بمستشفى منيا القمح العام، واتهم إدارة المستشفى بالإهمال الطبى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 60512 جنح المركز لسنة 2017.

وقال "أحمد والى" محامى أسرة المجنى عليها، إنه حصل على تقرير طبى بمستشفى الزقازيق الجامعي، وتبين أن المريضة دخل المستشفي، بتشخيص آلام حادة بالبطن ما بعد عملية كحت خارج مستشفيات جامعة الزقازيق، مع احتمالية وجود ثقب بالأمعاء وما يستجد وقد تم عمل استكشاف للبطن ووجد ثقبين بالأمعاء وتم عمل استئصال لجزء من الأمعاء وتوصيلها ببعض وقد وجدت كميات هائلة من الصديد داخل البطن وتم عمل غسيل للبطن من الصديد، ووجد ثقب بالرحم تم تركه للعلاج تحفظيا بعد استشارة أطباء النساء والتوليد، وقد تم وضع درانق وتحويل الحالة إلى العناية المركزة نتيجة لتدهور حالتها العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحقيق فى وفاة ربة منزل نتيجة خطأ طبى بمستشفى منيا القمح بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مستشفي منيا القمح العام

اهمال طبي

فريال



لا تفوتك
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن أماكن شاغرة لكافة المؤهلات العلمية

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن أماكن شاغرة لكافة المؤهلات العلمية

صور.. السجن لا يحرم يسوع من أحبائه.. قداس للسجناء الأقباط بالسجون

صور.. السجن لا يحرم يسوع من أحبائه.. قداس للسجناء الأقباط بالسجون

وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد

وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد

لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات

لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات

"رامبو" فى جهاز الزمالك مع إيهاب جلال.. تعرف على تشكيل الجهاز الفنى بالكامل

"رامبو" فى جهاز الزمالك مع إيهاب جلال.. تعرف على تشكيل الجهاز الفنى بالكامل

إحالة بطلة كليب "بص أمك" للمحاكمة العاجلة لاتهامها بخدش الحياء العام

إحالة بطلة كليب "بص أمك" للمحاكمة العاجلة لاتهامها بخدش الحياء العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة