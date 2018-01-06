التأمين الفرنسية: تكلفة أضرار العواصف فى فرنسا بلغت 200 مليون يورو





باريس (أ ف ب)





ألحق مرور عاصفتى كارمن واليونور فى فرنسا، أضرارا بأكثر من 150 ألف شخص تقدر تكلفة التأمينات عليهم بنحو 200 مليون يورو، كما افاد تقدير اولى للإتحاد الفرنسى للتأمين.

وأوضح بيان لأبرز منظمة فى قطاع التأمين فى فرنسا أن "هذه الأرقام يمكن أن تتطور بالنظر إلى مخاطر الفيضانات التى ما زالت مستمرة".

وقال رئيس الاتحاد الفرنسى للتأمين برنار سبيتز فى البيان الذى صدر مساء الجمعة، إن شركات التأمين "تعمل بشكل تام" مع الافراد والمؤسسات "لدفع التعويضات فى أقرب وقت ممكن".

وقد عاد الهدوء الجمعة بعد مرور العاصفة اليونور الذى أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأراضى الفرنسية، لكن الفيضانات التى تلت الأمطار الغزيرة ما زالت تتطلب تأهبا خاصا.

وقد تلت اليونور، العاصفة الرابعة هذا الشتاء، العاصفة كارمن التى اجتاحت قبل أيام منطقة بريتانيا وساحل جنوب غرب فرنسا، وجزيرة كورسيكا فى البحر المتوسط مع رياح تفوق سرعتها 130 كلم فى الساعة.

وبالإضافة إلى فرنسا، بلغت الرياح العنيفة وأمطار العاصفة اليونور، بريطانيا وإيرلندا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا، وتسببت بإصابة عشرات الأشخاص، وأخلت بانتظام حركة النقل الجوى وحرمت آلاف المنازل من التيار الكهربائى.