البيئة : استمرار مكافحة تلوث زيتى بنيل منيل الروضة

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات للمعاينة واتخاذ الاجراءات اللازمة ، حيث تبين وجود طبقة خفيفة من الزيت نتيجة شحوط احد العائمات النهرية ودخول المياه لغرفة الماكينات مما أدى إلى تسرب الزيت بشكل متقطع بجوار العائمة.

وأكدت الدكتورة كوثر حفنى رئيس الادارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية أن اللجنة المشكلة قد قامت بعمل مسح للمنطقة وأن التلوث عبارة عن بقع متقطعة من الزيت تبلغ مساحتها حوالى 500 متر طول و2 متر عرض ، وقد قامت بالامس شركة مياه الشرب بغلق محطة المياه كاجراء احترازى وتم اخذ عينات من المياه وقامت الشركة باعادة تشغيل المحطة بعد التاكد من عدم وصول اى تلوث لنطاق منطقة المحطة.