البابا تواضروس يشكر وزيرى الدفاع والداخلية فى الاحتفال يعد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يشكر وزيرى الدفاع والداخلية فى الاحتفال يعد الميلاد المجيدالسبت، 06 يناير 2018 09:25 م
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت – سارة علام
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وجه البابا تواضروس الثانى، الشكر إلى الفريق صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، متابعا: "هنأنا بالعيد فى المقر الباباوى على رأس وفد رفيع المستوى وأرسل وفدًا للصلاة معنا".
كما شكر البابا تواضروس وزير الداخلية الذى شارك بالصلاة على رأس وفد من الداخلية وكذا على مجهودهم فى تأمين الصلاة على مستوى جميع الكنائس.
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