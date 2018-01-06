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البابا تواضروس يرأس اليوم قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية

السبت، 06 يناير 2018 12:08 ص
البابا تواضروس يرأس اليوم قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية


سارة علام
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تتجه أنظار المصريين اليوم السبت للعاصمة الإدارية الجديدة، التى يترأس فيها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، التى وعد الرئيس السيسى بافتتاحها والصلاة فيها عيد الميلاد الماضى.

 

خصصت الكاتدرائية أتوبيسات لنقل الإعلاميين إلى مقر الكنيسة ومنعت الدخول بالسيارات الخاصة، ووجهت الدعوة لـ2500 مدعو، بينهم وزراء ونواب وسفراء عرب وأجانب وشخصيات عامة.

 

اكتست كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بالسجاد الأحمر، وعلقت فيها الأيقونات القبطية وانتهت من تأسيس المذبح والهيكل ووضع كافة أثاث الكنيسة، استعدادًا لقداس عيد الميلاد المجيد مساء السبت، بحضور كبار رجال الدولة.

 


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البابا تواضروس

العاصمة الادارية الجديدة

كاتدرائية



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