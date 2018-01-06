البابا تواضروس: نصلى من أجل أن يتمم الله شفاء رئيس الوزراء

البابا تواضروس: نصلى من أجل أن يتمم الله شفاء رئيس الوزراءالسبت، 06 يناير 2018 09:33 م
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت – سارة علام
إضافة تعليق
قال البابا تواضروس إن ميلاد المسيح قسم الزمن لما قبل الميلاد وبعد الميلاد وصار حدثا قويًا بكل ما فيه فما قبله العهد القديم وصار الميلاد بداية للعهد الجديد، مضيفًا: الزمن الجديد يدعونا للتأمل فنفرح كل عام بميلاد المسيح.
وأضاف خلال قداس عيد الميلاد، بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة: "إننا نصلي من أجل أن يتمم الله شفاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الذي اتصل هاتفيًا لتهنئتنا".
إضافة تعليق
وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة