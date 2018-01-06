البابا تواضروس: نصلى من أجل أن يتمم الله شفاء رئيس الوزراء





كتبت – سارة علام





قال البابا تواضروس إن ميلاد المسيح قسم الزمن لما قبل الميلاد وبعد الميلاد وصار حدثا قويًا بكل ما فيه فما قبله العهد القديم وصار الميلاد بداية للعهد الجديد، مضيفًا: الزمن الجديد يدعونا للتأمل فنفرح كل عام بميلاد المسيح.

وأضاف خلال قداس عيد الميلاد، بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة: "إننا نصلي من أجل أن يتمم الله شفاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الذي اتصل هاتفيًا لتهنئتنا".