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البابا تواضروس: نصلى من أجل أن يتمم الله شفاء رئيس الوزراء

السبت، 06 يناير 2018 09:33 م
البابا تواضروس: نصلى من أجل أن يتمم الله شفاء رئيس الوزراء البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية


كتبت – سارة علام
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قال البابا تواضروس إن ميلاد المسيح قسم الزمن لما قبل الميلاد وبعد الميلاد وصار حدثا قويًا بكل ما فيه فما قبله العهد القديم وصار الميلاد بداية للعهد الجديد، مضيفًا: الزمن الجديد يدعونا للتأمل فنفرح كل عام بميلاد المسيح.
 
وأضاف خلال قداس عيد الميلاد، بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة: "إننا نصلي من أجل أن يتمم الله شفاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الذي اتصل هاتفيًا لتهنئتنا".
 
 

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