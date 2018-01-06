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الاثنين.. وزير الصحة يكشف تفاصيل إطلاق مؤتمر الغذاء والدواء

السبت، 06 يناير 2018 03:00 ص
الاثنين.. وزير الصحة يكشف تفاصيل إطلاق مؤتمر الغذاء والدواء د. أحمد عماد وزير الصحة


كتب – وليد عبد السلام
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أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى، الاثنين المقبل، لإطلاق المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية تحت عنوان "المستقبل يبدأ الآن".

 

وقال المنظمة أن المؤتمر يشارك به الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، والدكتور ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور هشام بن سعد الجعضى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، ويعقد فى معهد التدريب القومى بمدينة نصر.

 

وسيعقد المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 15 – 17 أبريل ، 2018 وتنظمه كل من وزارة الصحة والسكان والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

ويستهدف المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء توضيح أهمية الحوكمة الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية فى ضمان سلامة وأمان الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتعزيز الرقابة عليها، ودعم توطين صناعة الغذاء وصناعة الدواء والأجهزة الطبية، وبناء منصة تشاركية، لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول العربية، والسعى نحو تحقيق الأمن الغذائى والأمن الدوائى العربى والإتاحة والتوافر.

 

كما يهدف المؤتمر إلى إحداث نقلة نوعية فى التعاون والتكامل والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وتعزيز الثقة بينهما، وإنشاء شبكة عربية للدواء والأجهزة الطبية، وتشجيع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وتفعيل توصيات المؤتمر فى دورتيه الأولى والثانية.

 

وسيتم خلال المؤتمر استعراض الاتجاهات والتقنيات الحديثة فى انتاج وتصنيع الغذاء وصناعة الدواء والأجهزة الطبية، وإزالة المعوقات الفنية والصحية غير المبنية على أسس علمية ومعايير دولية أمام تجارة الغذاء العربية البينية، ومواءمة الأنظمة الرقابية الدوائية وتوحيد آليات التسجيل الدوائى بالدول العربية، وحماية المستهلك العربى من خلال أطر تشريعية ونظم رقابية تضمن سلامة الغذاء وسلامة الدواء والأجهزة الطبية.

 


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