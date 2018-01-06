الأمم المتحدة تفتح تحقيقا فى مقتل عددا من جنود حفظ السلام بالكونغو





نيويورك أ ش أ





فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فى هجوم وقع فى جمهورية الكونغو الديمقراطية الشهر الماضى، وأسفر عن مقتل 15 جنديا تنزانيا، من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سي) اليوم (السبت) أن التحقيق يهدف لمعرفة الملابسات حول الهجوم وتقييم مدى استعداد بعثة حفظ السلام وتقديم توصيات لمنع وقوع هجمات فى المستقبل.

ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية أحداث عنف بين القوات الحكومية وميلشيات، بالإضافة إلى نزاعات إثنية ، فيما تعرف مقاطعة كيفو الشمالية زيادة فى عمليات القتل والخطف على وجه الخصوص بين مجموعات عرقية متنافسة.