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الأربعاء المقبل.. ندوة "الرد على مزاعم وأكاذيب يوسف زيدان" بنقابة الصحفيين

السبت، 06 يناير 2018 04:03 م
الأربعاء المقبل.. ندوة "الرد على مزاعم وأكاذيب يوسف زيدان" بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين - صورة أرشيفية


كتب محمد السيد
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تنظم نقابة الصحفيين ندوة بعنوان "الرد على مزاعم وأكاذيب يوسف زيدان"، وذلك مساء الأربعاء القادم الموافق 10 يناير الجارى

 

ومن المقرر أن يتحدث فى الندوة الدكتور خالد حربى أستاذ المخطوطات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتور أيمن فؤاد سيد رئيس الجمعية المصرية التاريخية والدكتور عبد المنعم جميعى أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة الفيوم، ويدير الندوة الزميل الصحفى على القماش .


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