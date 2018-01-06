الأربعاء المقبل.. ندوة "الرد على مزاعم وأكاذيب يوسف زيدان" بنقابة الصحفيين

الأربعاء المقبل.. ندوة "الرد على مزاعم وأكاذيب يوسف زيدان" بنقابة الصحفيينالسبت، 06 يناير 2018 04:03 م
نقابة الصحفيين - صورة أرشيفية
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
تنظم نقابة الصحفيين ندوة بعنوان "الرد على مزاعم وأكاذيب يوسف زيدان"، وذلك مساء الأربعاء القادم الموافق 10 يناير الجارى
ومن المقرر أن يتحدث فى الندوة الدكتور خالد حربى أستاذ المخطوطات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتور أيمن فؤاد سيد رئيس الجمعية المصرية التاريخية والدكتور عبد المنعم جميعى أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة الفيوم، ويدير الندوة الزميل الصحفى على القماش .
إضافة تعليق
وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة محمد صلاح داعمة له للتألق بملاعب أوروبا ومواصلة الإنجازات.. "ماجى" شريك نجاح الفرعون المصري في تحقيق طموحاته الشخصية.. أم مكة تحتفل بتتويجه أفضل لاعب إفريقي فى مدرجات الانفيلد
لجنة العفو الرئاسى تستجيب لدعوة خالد صلاح.. أعضاء اللجنة: بدأنا التجهيز لمؤتمر عالمى للرد على الإعلام المشبوه.. "نيويورك تايمز" تروج الأكاذيب وتتجاهل الإرهاب وتتعمد تشويه مصر.. ونرد قريبا بالأدلة والمستندات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة