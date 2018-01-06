اعتقال 1700 شخص منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة فى إيران

اعتقال 1700 شخص منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة فى إيرانالسبت، 06 يناير 2018 03:41 م
مظاهرات إيران
طهران (أ ش أ)
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تجددت المظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية فى العديد من البلدات والمدن بالبلاد للإعراب عن احتجاجهم على ارتفاع الأسعار.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم السبت، أنه تم اعتقال أكثر من 1700 شخص كما لقى 22 شخصا حتفهم منذ بدء المظاهرات الاحتجاجية فى إيران فى نهاية شهر ديسمبر الماضى.
يذكر أن موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة - التى تعود جزئيا للاستياء من المصاعب الاقتصادية ومزاعم الفساد - هى الأخطر منذ الاضطرابات التى استمرت شهورا فى عام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس "محمود أحمدى نجاد" فى ذلك الوقت.
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