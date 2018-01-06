



جنوب سيناء فايزة مرسال





أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن استئناف الرحلات البحرية على الخط الملاحى سفاجا / ضبا عقب اعادة فتح ميناء ضبا السعودى بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأضاف يوسف، فى بيان اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال اربع سفن وهى امانة، الحرية2، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 759 راكبًا و250 شاحنة بضائع و22 شاحنة عفش ركاب و41 سيارة.