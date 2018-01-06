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إصابة 7 أشخاص فى اصطدام ميكروباص بعمود إنارة فى الأقصر

السبت، 06 يناير 2018 09:49 م
إصابة 7 أشخاص فى اصطدام ميكروباص بعمود إنارة فى الأقصر حادث سيارة - أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب 7 مواطنين بينهم طفلين، فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة فى منطقة الضبعية بغرب محافظة الأقصر، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بغربى المحافظة بمنطقة الضبعية، مما أسفر عن إصابة 7 ركاب وهم كل من "أحمد.ع.ا" 52 سنة، و"أحمد.ع.م" 5 سنوات، و"هناء.أ.ر" 5 سنوات، و"زينب.أ.ع" 45 سنة، و"عبدالرحمن.ع.أ" 22 سنة، و"محمود.أ.ع" 42 سنة، و"خالد.أ.ع" 37 سنة، مصابين بكدمات وكسور فى مناطق متفرقة، فتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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