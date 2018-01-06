إصابة 5 من قوات الأمن بميانمار فى كمين لمركبة عسكرية

إصابة 5 من قوات الأمن بميانمار فى كمين لمركبة عسكريةالسبت، 06 يناير 2018 11:15 ص
جيش ميانمار
يانجون (رويترز)
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قالت وسائل إعلام رسمية ومسئولون إن 5 من قوات الأمن بميانمار أصيبوا فى كمين نصب لمركبة عسكرية بميانمار.
وتنتشر أعمال العنف والحرق للروهينجا فى ميانمار، حيث نزح نحو 650 ألفا من مسلمى الروهينجا إلى بنجلادش.
ونددت الأمم المتحدة بحملة جيش ميانمار على الروهينجا ووصفتها بأنها تطهير عرقى.
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