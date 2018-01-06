إحباط هجوم إرهابى استهدف خبراء روس بمقر للجيش السورى فى حمص





(أ ش أ)





كشفت مصادر صحفية روسية ، أنه تم إحباط هجوم إرهابى بطائرة بلا طيار على أحد مقار الجيش السورى فى حمص؛ حيث خطط الإرهابيون لاستهداف خبراء روس يشرفون على تدريب عسكريين سوريين.

وذكرت المصادر - بحسب ما نقلت قناة (روسيا اليوم)، اليوم السبت - أن "مسلحى تنظيم ما يُسمى بـ(أحرار الشام) حاولوا مؤخرا استهداف موقع عسكرى سورى كان يشرف فيه عسكريون روس على تدريب نظرائهم السوريين على نزع الألغام وتفكيك العبوات الناسفة".

وأضافت أن جنود الحواجز المناوبة فى محيط الموقع السورى رصدوا طائرة بلا طيار تقترب على ارتفاع منخفض من الموقع وسارعوا إلى استهدافها وإسقاطها.

يُشار إلى أن روسيا قد أرسلت إلى سوريا "روبوتات" وفرقا لتفكيك الألغام والعبوات الناسفة، فيما يعكف خبراء الهندسة الروس على تطهير جميع المناطق التى حررها الجيش السورى من مخلفات الإرهابيين.