إجراء 3990 عملية جراحية.. حصاد عام 2017 بمستشفى العريش العام





شمال سيناء ـ محمد حسين





أعلنت مستشفى العريش العام، عن أن حصاد العمليات الجراحية التى اجريت فى المستشفى خلال عام 3990 عملية جراحية منها 3000 عملية فى النصف الثانى من 2017 نظرًا لدخول تخصصات جديدة بعد تفعيل البروتوكول الذى تم تفعيله بين مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء والجامعات المصرية.

وأكد بيان للمستشفى اليوم، أن اهم التخصصات الجديدة التى استحدثت فى مستشفى العريش العام، هى جراحة التجميل وجراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، وتم وقف تحويل الحالات للمحافظات الأخرى بغرض الجراحة، واقتصر التحويل على الحاجه لعمل الرنين المغناطيسى والقسطرة.

وجاء فى البيان أن أهم ما تم فى جراحات مستشفى العريش العام استخدام جراحات المناظير بصفة منتظمة خاصة مناظير استئصال المرارة، وحالات استئصال الأورام الخاصة بالنساء واكياس المبيض تشخيص حالات العقم فى النساء، واستخدامه ايضا لحالات الفتق الجراحى والزائده الدودية ودوالى الخصية، وتشخيص حالات القلب والصدر وحالات الفتق بالحجاب الحاجز واكتشاف حالات اشتباه النزيف الداخلى دون تدخل الجراحة بالإضافة لجراحات الانف والأذن لاستئصال الأورام بالأنف واستئصال الزوائد الأنفية وإصلاح اعوجاج الحاجز الانفى وغيره كما استخدم المنظار لاستئصال لولب اخترق جدار الرحم دون الحاجه للتدخل الجراحى.

وأشار البيان إلى أن لما تم فى مجال جراحات الأوعية الدموية من خدمة جديدة ومنها عمل العديد من الوصلات الشريانية والوريدية، وعمل جميع عمليات العظام وعمليات الركبة باستخدام المناظير الحديثه وجميع العمليات التى تطلب شرائح ومسامير وتركيب مفاصيل، وجراحة حالات كسر الفك السفلى والعلوى بقرابة 10 حالات، وتثبيت اسنان متحركة بعد حوادث وإزالة اورام من تجويف الفم وسحب عينات وخلع ضروس عقل مدفونة.

كما تم استخدام أجهزة حديثة فى جراحات الرمد، واستئصال ورم من المبيض يزن اكثر من 15 كجم لسيدة تبلغ من العمر 40 عاما، واستئصال ورم جيلاتينى منفجر لحالة سيدة تبلغ من العمر 50 عاما تعانى من الم بالبطن لمدة عام.