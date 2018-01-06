أى بى تايمز : تعرض مصرى لمضايقات عنصرية فى متجر بشمال يوركشاير بإنجلترا

أى بى تايمز : تعرض مصرى لمضايقات عنصرية فى متجر بشمال يوركشاير بإنجلتراالسبت، 06 يناير 2018 03:25 م
الشارع الذى شهد الهجوم على المصرى فى شمال يوركشاير
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "انترناشونال بيزنيس تايمز" فى نسختها البريطانية إن مصريا تعرض لمضايقات عنصرية بالقرب من متجر سينسبري فى شمال يوركشاير بإنجلترا.
وأضافت الصحيفة، أن الضحية تعرض للهجوم من قبل شخص مجهول أثناء تجوله فى متجر سينسبري بعد ظهر الأربعاء الماضى، إذ صرخ هذا الشخص فى وجهه أولا قبل أن يدفعه ناحية الجدار. واضطر الضحية إلى الاعتذار منه لأنه كان يعتقد أن الجانى أخطأ فى شخصه.
وأوضحت، أن الرجل المصرى الذى لم تذكر أسمه، ويعمل "نادل"، تمكن أولا من التصدى لمهاجمه، لكنه اعتدى عليه مرى أخرى عندما كان فى طريقه لمغادرة المتجر ولكمه مرتين.
وقالت شريكته "كنا معا لمدة خمس سنوات وعاش في ثورنابي لمدة عامين مع ابننا الصغير ولا شيء من هذا القبيل حدث له من قبل".
وقالت إنه بعد الهجوم يريد الرجل مغادرة ثورنابي.
وتحقق شرطة كليفلاند المسئولة عن إنفاذ القانون بالتحقيق في الاعتداء المزعوم.
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