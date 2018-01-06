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أمن المطار يضبط 20 شخصا صادر ضدهم أحكام قضائية خلال حملة مكبرة

السبت، 06 يناير 2018 03:35 م
أمن المطار يضبط 20 شخصا صادر ضدهم أحكام قضائية خلال حملة مكبرة اللواء طه بيومي مدير أمن مطار القاهرة الدولي


كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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تمكنت إدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى اليوم السبت من ضبط عدد «20» قضية تنفيذ أحكام .

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولة أنه خلال عمليات التفتيش والحملات المكبرة للبحث الجنائى بلأكمنة واللجان المختلفة بالمطار تمكنت إدارة البحث الجنائى من ضبط 20 من الصادر ضدهم أحكام قضائية .

وأضافت المصادر أن اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة أمر باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المضبوطين لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

كما تمكن أمن مطار القاهرة الدولى من ضبط 590 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مكبرة بمداخل المطار المختلفة .

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى إن ادارة المرور بمطار القاهرة الدولى تمكنت من ضبط المخالفات  خلال حملة مرورية مكبرة بمنافذ مطار القاهرة الدولى فى إطار الحملات المستمرة لضبط أى مخالفات من قائدى السيارات .

 


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