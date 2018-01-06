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السبت، 06 يناير 2018 11:00 ص
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أمريكا تجمد تمويلا لوكالة الأونروا فى فلسطين قيمته 125 مليون دولار

السبت، 06 يناير 2018 12:00 ص
أمريكا تجمد تمويلا لوكالة الأونروا فى فلسطين قيمته 125 مليون دولار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


(رويترز)
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ذكر موقع أكسيوس الإخبارى على الإنترنت  الجمعة نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم يسمهم أن الولايات المتحدة جمدت تمويلا قيمته 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ووفقا للموقع قال الدبلوماسيون إن التمويل، الذى يشكل ثلث التبرع السنوى الأمريكى للوكالة، كان من المفترض تسليمه بحلول الأول من يناير كانون الثانى لكن تم تجميده لحين انتهاء إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من مراجعة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.


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