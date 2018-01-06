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ألمانيا تحتفل بنجاحها فى إتمام تدمير الأسلحة الكيماوية الليبية

السبت، 06 يناير 2018 07:00 ص
ألمانيا تحتفل بنجاحها فى إتمام تدمير الأسلحة الكيماوية الليبية اسلحة كيماوية _ صورة أرشيفية


برلين أ ش أ
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أعلنت وزارتا الدفاع والخارجية الألمانية عن احتفالية كبرى، يوم الخميس المقبل ، بمناسبة إتمام تدمير الأسلحة الكيماوية الليبية ، قُدرت مرحلتها الأخيرة 500 طن من المنتجات الكيميائية السامة.

وذكر بيان صادر عن الوزارتين أنه تم التخلص من مخزونات ليبيا التى لا تبعد سوى 200 كم جنوبى سرت ؛ حيث يقاتل الجيش الليبى ضد تنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أن ليبيا انضمت إلى الدول الأعضاء فى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سنة 2004 ، من أجل تدمير مخزون غاز الخردل والسلاح الكيميائى الذى تم استخدامه خلال الحرب العالمية الثانية.

وأجاز قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2298 للدول الأعضاء بالأمم المتحدة المساهمة فى عملية نقل وتخزين وتدمير الأسلحة الكيماوية الليبية تحت إشراف المنظمة ، خشية وقوع تلك المواد فى أيدى عناصر أو جماعات متشددة.

وكانت آخر دفعة وصلت من مخزون المواد التى يمكن استخدامها فى تصنيع أسلحة كيميائية من ليبيا إلى ألمانيا فى 2016 ، حيث تضمنت 23 خزاناً من المواد الكيماوية نقلت خارج ليبيا وتم تدميرها فى منشأة متخصصة فى منطقة مونستر الألمانية.


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تدمير الأسلحة الكيماوية الليبية

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