أسعار النفط اليوم السبت 6-1-2017 برنت يسجل 67.73 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر





انخفضت أسعار النفط اليوم السبت 6-1-2017، حيث سجلت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 67.73 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط نحو 61.59 دولار للبرميل.



الأسعار الأعلى منذ مايو 2015



وتعد الأسعار التى سجلها الخام خلال جلسات تداول الخميس الماضى والتى سجل فيها خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 68.27 دولار ، هو السعر الأعلى لبرنت منذ مايو 2015، فيما سجل الخام الأمريكى 62.21 دولار وهو أقوى سعر منذ مايو 2015 ، أيضا.

ويأتى هذا الانخفاض بسبب تزايد انتاج النفط الأمريكى وتراجع الطلب على المنتجات المكررة الذى كان له تأثير سلبى على السوق ، قوضت زيادة كبيرة فى الإنتاج الأمريكى زيادة بلغت نحو 10% من المستويات المتدنية المسجلة فى ديسمبر بفعل تقلص الإمدادات والتوترات السياسية فى إيران.

التوترات السياسية فى إيران



ودفعت التوترات السياسية فى إيران، ثالث أكبر منتج للنفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسعار إلى الارتفاع، لكن إنتاج الخام فى إيران لم يتأثر بالاضطرابات فى الوقت الذى من المتوقع فيه أن يكسر الإنتاج الأمريكى حاجز عشرة ملايين برميل يوميا، وهو مستوى قريب من مستويات إنتاج كل من روسيا والسعودية، وهو ما يثير شكوك حول استمرارية صعود الأسعار.





شركات الطاقة الأمريكية تخفض عدد الحفارات النفطية للمرة الأولى فى 3 أسابيع



فيما خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل، وهو أول خفض أسبوعى فى ثلاثة أسابيع، حتى رغم صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ربيع 2015.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الجمعة فى تقريرها الذى يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطى أوقفت تشغيل 5 حفارات نفطية فى الأسبوع المنتهى فى الخامس من يناير لينخفض إجمالى عدد الحفارات العاملة إلى 742 .وفى الأسبوعين السابقين أبقت شركات الحفر عدد الحفارات مستقرا.

وإجمالى عدد الحفارات النفطية فى الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولى للانتاج مستقبلا، أعلى كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 529 حفارا فقط. وزادت شركات الطاقة خططها للانفاق فى 2017 مع بدء أسعار الخام بالتعافى من هبوط حاد استمر عامين.

ووفقا لتقرير بيكر هيوز، بلغ إجمالى عدد حفارات النفط والغاز الطبيعى النشطة 924 حفارا فى الخامس من يناير. ومعظم هذه الحفارات تنتج النفط والغاز كليهما.