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أسعار العملات اليوم السبت 6-1-2018 واستقرار الدولار

السبت، 06 يناير 2018 11:05 ص
أسعار العملات اليوم السبت 6-1-2018 واستقرار الدولار اسعار العملات اليوم السبت


كتبت: دانه الحديدى
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استقرت اسعار العملات، اليوم السبت 6-1-2018، على نفس اسعار ختام تعاملات الاسبوع الماضى، نظرا للعطلة الاسبوعية للبنوك اليوم، والتى انخفاض اسعار اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، بمختلف البنوك المصرية فى الوقت الذى استقرت فيه اسعار الدولار والريال السعودى.

 

أولا : سعر الدولار فى مصر

 

دولار
دولار

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، بعد الانخفاض الذى شهدته اسعار العملة الامريكية على خلال الاسبوع الماضى، مسجلا 17.67 جنيه للشراء، و 17.77 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.67 جنيه للشراء

17.77 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.66  جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

 

اليورو
اليورو

 

  ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

انخفض سعر اليورو وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، مسجلا 21.21 جنيه للشراء، و 21.36 للبيع .

 

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى، 24.01 جنيه للشراء 24.17 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

 

رابعا : سعر الدينار الكويتى

 

سجل سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، 58.58 للشراء ، و 58.00 جنيه للبيع، بحسب آخر بيانات للبنك الأهلى.

 

دينار كويتى
دينار كويتى

 

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، بالغا 4.71 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.


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