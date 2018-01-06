أسعار الذهب اليوم السبت 6 – 1 – 2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام





كتب – إسلام سعيد





استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 6 – 1 – 2018 فى مصر ليسجل عيار 21 مبلغ 644 جنيها للجرام، حتى كتابة التقرير، فى ظل ارتفاع ملحوظ فى السعر العالمى للأوقية لتسجل 1219 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:



عيار 21 : 642 جنيها

عيار 18: 551 جنيها

عيار 24: 736 جنيها

الجنيه الذهب :5136 جنيها

الأوقية: 1319 دولارا

أسعار الذهب



أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

سعر الذهب اليوم



أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

مصنعية الذهب



مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة



أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.