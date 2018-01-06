أحمد الجارالله: السلطات الإيرانية تعتقل الرئيس السابق أحمدى نجاد





كتب عبد الوهاب الجندى





قال عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتاعى، اليوم السبت، إن السلطات الإيرانية اعتقلت محمود أحمدى نجاد الرئيس الأسبق لإيران بأوامر من الخامنئى المرشد الأعلى فى البلاد.

وكتب أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة وعميد الصحافة الكويتية على صفحته: اعتقلوا نجاد رئيس الجمهوريه الإيرانيه السابق واعتبروه هو المحرض على هذا الحراك الشبابى العظيم.. على أحمد نجاد أن يفرح هذا الحدث أكبر من نجاد ومن غيره هذا حدث عظيم منسوب للشعب الإيرانى العظيم وليس لنجاد لقد بحثوا عن ضحيه ولم يجدوا الانجاد إنهم يحاولون الاستهانة بثوره شباب إيران.