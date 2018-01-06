أبو الغيط: عقد قمة عربية طارئة يقرره اجتماع وزارى عربى نهاية الشهر الجارى

أبو الغيط: عقد قمة عربية طارئة يقرره اجتماع وزارى عربى نهاية الشهر الجارىالسبت، 06 يناير 2018 03:27 م
ابو الغيط
كتب سمير حسنى
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع اليوم بشأن القدس، مفيدا للغاية، كاشفا عن اجتماع وزارى عربى موسع نهاية الشهر الحالى لمناقشة التصدى للقرار الأمريكى.
وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى، على هامش اجتماع اللجنة السداسية بشأن القدس، بالعاصمة الأردنية، أن الهدف من الاجتماع هو تقليل أى خسائر للفلسطينيين، أو نجاحات للإسرائيليين، وكيفية تقديم الدعم للفلسطينيين.
وحول الدعوة لعقد قمة عربية طارئة، قال أبو الغيط، إن القمة العربية الدورية ستعقد نهاية مارس القادم فى المملكة العربية السعودية، مبينا أن القمة الطارئة ستقررها اجتماع وزارى نهاية الشهر الجارى.
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