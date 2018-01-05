652 قرص تامول نقلت "أشرف" من "البساتين" إلى السجن

ترادول - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق
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قررت نيابة البساتين حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بحيازة 652 قرصا من عقار التامول المخدر بقصد الاتجار.
كانت البداية بورود معلومات لرجال المباحث، باتجار "أشرف.ع. 38 عام. عاطل"، فى الأقراص المخدرة وترويجها علي عملائه بدائرة القسم.
أكدت التحريات صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة ألقت قوة القبض على المتهم وبحوزته 652 قرصا مخدرا و1760 جنيها.
وبمواجهته اعترف العاطل بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع، فتحرر له المحضر اللازم وباشرت معه النيابة التحقيق وقررت حبسه على ذمته.
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