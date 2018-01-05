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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بأحد مصانع السيراميك بالعاشر من رمضان

الجمعة، 05 يناير 2018 03:36 م
6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بأحد مصانع السيراميك بالعاشر من رمضان السيطرة على حريق - أرشيفية


الشرقية – فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم، الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بمخزن سيراميك بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

 

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن يتبع أحد المصانع الشهيرة للسيراميك بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان.

 

وعلى الفور، تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، دون حدوث إصابات، وتبين أن المخزن مقام على مساحة 300 متر مربع، فيما أتت النيران على أغلب محتوياته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

 

 


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