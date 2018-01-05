52 % نمو بأقساط وثائق للتأمين التكافلى بالعام المالى 2017

52 % نمو بأقساط وثائق للتأمين التكافلى بالعام المالى 2017الجمعة، 05 يناير 2018 10:00 م
رانيا فزاع
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قال عادل فطورى العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى إن إجمالى الاستثمارات وصلت إلى 403.365.646 جنيه للعام المالى المنصرم يونيو 2017 بمعدل نمو قدره 29% كما وصلت إجمالى قيمة الأقساط إلى 176. 592.174 جنيه بمعدل نمو 52% .
وأضاف فطورى فى تصريح خاص لليوم السابع أن الشركة قررت فى جمعيتها العمومية هذا العام زيادة رأس المال المدفوع من 90 مليون إلى 120 مليون جنيه ممولة ممن الأرباح المحققة خلال العام السابق ، وتم افتتاح فرع جديد فى محافظة الإسماعيلية لتحقيق الانتشار الجغرافى مؤكدا أن الشركة وضعت خطة لزيادة رأس المال إلى 220 مليون جنيه خلال العام القادم .
يذكر أن الشركة تأسست عام 2008 وتم إعادة هيكلتها عام 2010 .
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