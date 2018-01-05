3 وزراء يصلّون الجمعة اليوم بمحافظة الشرقية ووزير الأوقاف يخطب بأبوكبير





كتب لؤى على





يلتقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قيادات الدعوة بالشرقية بديوان عام المحافظة، اليوم الجمعة، فى حضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، حيث يأتى ذلك فى إطار تواصله الدائم ولقاءاته الممتابعة مع قيادات الدعوة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يرأس وزير الأوقاف القافلة الدعوية الموسعة لمحافظة الشرقية، والتى تستهدف عددًا من قرى المحافظة، حيث يلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد أبو هنداوى بقرية أبوهنداوى بمركز أبو كبير فى الذى يتم افتتاحه بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وكل من: وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، وتجوب القافلة المرافقة قرى المنطقة.