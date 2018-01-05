220 مليون خلية شمية عند الكلاب البوليسية للكشف عن الجرائم.. تعرف عليها





كتب محمود عبد الراضى





يعتمد جهاز الشرطة على الكلاب البوليسية فى كشف العديد من الجرائم، سواء كانت جنائية أو سياسية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها حاسة الشم لدى الكلب، حيث تمتلك الكلاب حاسة شم عظيمة جداً، فلديها القدرة على تمييز عناصر المواد أكثر من قدرة الإنسان بمئات المرات، حيث تمتلك الكلاب عددًا ضخمًا من الخلايا الشمية والتى تبلغ 220 مليون خلية شمية لدى نوع الراعى الألمانى "جيرمان شيبرد"، وتختلف عدد الخلايا الشمية من نوع لآخر بينما تبلغ الخلايا الشمية فى الإنسان 5 ملايين خلية شمية .

ويمكن للكلب أن يسمع أصوات ذات طبقات أعلى أو أقل انخفاضاً من طبقات الصوت التى يمكن للإنسان أن يسمعها، حيث يستطيع أن يسمع على مسافة 30 متراً نفس الصوت الذى يستطيع الإنسان أن يسمعه على مسافة لا تزيد عن 5 أمتار، فقدرة الإنسان على الاستماع تبدأ عند حوالى 20 موجة إلكترومغناطيسية وتنتهى عند حوالى 20 ألف موجة إلكترومعناطيسية فى الثانية، أما الكلاب فتبدأ عند 20 وترتفع إلى أكثر من 35 ألف موجة إلكترومغناطيسية فى الثانية مع الأخذ فى الاعتبار طبقة الصوت، حيث تستجيب الكلاب لأصوات لا يسمعها الإنسان ومثال ذلك الصفارة الصامتة (جالتون) تسمع بوضوح بواسطة الكلب أما الإنسان فيسمع فقط همس الهواء .

والكلب لا يرى بنفس القدر الذى يرى به الإنسان، فنحن نقصد أن الكلب مصاب بعمى الألوان فهو لا يرى سوى الأبيض والأسود فقط، أما الإنسان فيمكنه رؤية جميع الألوان، لكن من المحتمل أن بعض الكلاب تستطيع أن ترى على مسافات أبعد وبشكل أفضل فبعض سلالات الكلاب لها قدرة أفضل على التعرف على الأشياء المتحركة أكثر من غيرها، فالكلب لديه إطار أوسع للرؤية عن الإنسان فالكلب يمكنه أن يرى بأى عين من 50 إلى 70 درجة لأعلى، من 20 إلى 60 درجة لأسفل ومن 100 إلى 125 درجة من الجانبين ومن 30 إلى 45 درجة على جانبى الأنف وتختلف هذه الأرقام حسب السلالة، أما الإنسان فمجال رؤيته يبلغ 180 درجة، 90 درجة على كل جانب من أنفه .