163 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة فى الأسبوع الأول من 2018

163 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة فى الأسبوع الأول من 2018الجمعة، 05 يناير 2018 09:25 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 163.59 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 47.90 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.12% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.76%، والعرب على 9.13% خلال اﻷسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 42.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.01%، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 16.27 مليون جنيه خلال اﻷسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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