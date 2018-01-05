14 نصيحة لحمايتك من الجو البارد المترب.. أهمها تناول الشوربة والينسون





كتبت أمل علام





بدأت فى مصر اليوم الجمعة، عاصفة ترابية، ويسود طقس شديد البرودة فى كل مناطق ومحافظات الجمهورية، ولتجنب حدوث الالتهابات الرئوية الحادة، والإصابة بالحساسية، تقدم الدكتورة سميحة عشماوى أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بطب عين شمس، بعض النصائح الهامة لعدم حدوث انتكاسات لمرضى الحساسية، وأيضا لتجنب الإصابة بالتهابات رئوية أو بالأنفلونزا خلال هذه الأيام شديدة البرودة والأتربة لجميع الأشخاص، وليس مرضى الحساسية فقط، وأهم هذه النصائح هى:



شوربة الخضار مفيدة لصحتك فى الشتاء

أولا: تنصح بعدم الخروج من المنزل نهائيا بالنسبة لمرضى الحساسية، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من الحساية ننصح بعدم خروجهم أيضا إلا عند الضرورة، حيث إن الأتربة تؤدى إلى حدوث تهييج للشعب الهوائية، وقد يؤدى إلى حدوث النزلات الشعبية.

ثانيا: عدم الخروج من أجواء دافئة إلى أجواء باردة، لأن الخروج من السخن إلى البارد يعمل على تهييج الحساسية، وتسبب النزلات الشعبية والتهاب رئوى حاد، موضحة أنه إذا كان ينوى الخروج من المنزل يجب أن يضع منديلا على أنفه، نظرا لاختلاف درجات الحرارة المفاجئ من سخن إلى بارد، مشيرة إلى أن التعرض للأتربة يعمل على تضييق الشعب الهوائية، ما يسبب الأزمات الربوية لدى المصابين بالحساسية.



شوربة العدس لحمايتك من برد الشتاء

ثالثا: تنصح بتناول المشروبات الدافئة، وأفضلها الينسون لما له من تأثير ملطف للشعب الهوائية، وهى تساعد على إذابة البلغم، والإكثار من الفواكه المحتوية على فيتامين "C"، مثل البرتقال واليوسفى، والليمون، مشيرة إلى أن الماء الدافئ مهم جدا للجسم.

رابعا: ممنوع تناول المشروبات الغازية المثلجة، والمياه الباردة أو المثلجة.

خامسا: أنسب الأكلات فى هذا الجو هو الشوربة، خاصة شوربة الخضار، حيث إن الخضار من الأكلات المفيدة لأنه يحتوى على الخضار بأنواعه أوشوربة العدس، والقرنبيط والبروكلى، وهما يحتويان على نسبة عالية من فيتامين سى، ومضادات الأكسدة، والسبانخ، والتى تحتوى على فيتامينA والخص، والجزر، وطبق السلطة، وتناول الفواكه الشتوية، لأنها مليئة بالفيتامينات مثل البرتقال، واليوسفى، والفراولة، والموز، لأنه يحتوى على البوتاسيوم، ولكن التأكد من عدم إصابة الشخص بالحساسية لهذه الأنواع.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون الأكل متوازن، ويحتوى على البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات.



المشروبات الدافئة افضل مشروب فى الجو البادر

سادسا: التطعيم ضد الأنفلونزا للوقاية من الإصابة بها، حيث إن التطعيم لا يمنع جميع الأنواع، ولكنه يحد من الدور نفسه، ولا يكون بنفس العنف الشديد عند التطعيم.

سابعا: البعد عن الحيوانات الأليفة، وعدم تربيتها داخل المنزل، وأيضا عدم تربية العصافير، والحمام والطيور كلها داخل المنزل، لأن جميع هذه الحيوانات والطيور يمكن أن تسبب تليفات بالرئة فى المستقبل.

ثامنا: تهوية الفراش فى الشمس فى الأيام الشتوية المشمسة، لأن حشرة الفراش تكون غير مرئية بالعين المجردة، وتوجد فى الفراش، وتسبب الحساسية، لذلك يجب البعد عن الأتربة، واستخدام المكنسة الكهربائية، لأنها تقوم بالشفط، وليس الكنس الذى يعمل على تهيجة التراب.

تاسعا: تجنب المنظفات التى تحتوى على روائح نفاذة، مثل الديتول، والصابون، والكلور، وعدم استخدام المبيدات الحشرية.



البروكلى يحتوى على مضادات للاكسدة ويحمى من البرد

عاشرا: عدم الاستحمام بالماء الساخن، والخروج من المنزل، أو الخروج إلى مكان به تكييف بارد.

إحدى عشر: التخلص من الصراصير، لأن بعض الناس لديها حساسية منها.

إثنى عشر: الأفضل ارتداء الملابس القطنية، ولا ارتداء الصوف ملامس للجسم.



طبق السلطة اساسى

ثالث عشر: بالنسبة لمرضى الحساسية يجب عدم وقف العلاج، ويجب أن يتناوله بانتظام، لأن جزء من العلاج يكون وقائى لمنع حدوث انتكاسات، لأنه يحدث تغيرات داخل الخلايا.

رابع عشر: وقف التدخين لما له من أضرار على الجهاز التنفسى، وقد يسبب السدة الرئوية فى المستقبل.