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1,9 مليار دولار حجم المساعدات المالية التى جمدتها أمريكا عن باكستان

الجمعة، 05 يناير 2018 09:16 م
1,9 مليار دولار حجم المساعدات المالية التى جمدتها أمريكا عن باكستان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


(أ ف ب)
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أعلن مسؤول حكومى أمريكى رفيع الجمعة أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد المساعدات لباكستان قد يطال مبالغ يصل مجموعها 1,9 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير مما كان يعتقد فى البداية.

وقال المسؤول إن القرار يشمل "معدات وتمويل دعم التحالف"، مفصلا التمويل العسكرى والمركز على افغانستان الذى سيتم تجميده فى حال لم تلاحق باكستان أمنيا شبكة حقاني، أحد فصائل طالبان.

 

          


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