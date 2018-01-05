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يوسف الراجحى: نستهدف إنتاج 550 ألف أوقية ذهب خلال 2018 من منجم السكرى

الجمعة، 05 يناير 2018 09:29 م
يوسف الراجحى: نستهدف إنتاج 550 ألف أوقية ذهب خلال 2018 من منجم السكرى يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجبت"،


كتب أحمد أبو حجر
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قال يوسف الراجحى، المدير العام لشركة "سنتامين إيجبت"، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن الشركة ستهدف إنتاج نحو 550 – 560  ألف أوقية من الذهب من منجم السكرى ،خلال العام الجارى 2018، إرتفاعاً من 540 ألف أوقية خلال العام الحالى .

وبحسب  الراجحى فإن إجمالى ما تحصلت عليه هيئة الثروة المعدنية من منجم السكرى بلغ نحو 160 مليون دولار تحت حساب التسوية، وذلك منذ بدء إقتسام الأرباح بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية بداية شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، و100 مليون دولار ضمن دفعات الإتاوة حتى بداية شهر يوليو الماضى، ليبلغ إجمالى ما تحصلت عليه مصر من المنجم تحت حساب الأرباح والإتاوة بلغت حتى الآن نحو 260 مليون دولار.

وتابع أن إجمالى إنتاج المنجم من الذهب بلغ نحو 95.3 من الذهب غير كامل النقاوة وذلك منذ بداية الإنتاج من "السكرى" فى يناير  2010، موضحاً أن متوسط الإنتاج الشهرى للمنجم يتراوح ما بين 1.2 - 1.5 طن ذهب شهريا، وتمثل صادرات المنجم حوالى 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الاسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية، وهما بصدد الإعلان عن كشف تجارى لاستخراج الذهب نهاية العام الجارى، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.

 


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