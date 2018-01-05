يعشق الكشرى ومغرم بهولندا و50 جنيها أول مكافأة.. تعرف على أسرار محمد صلاح





الغربية محمد غنيم





أخيرا وبعد طول انتظار، توج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزى بجائزة الافضل فى قارة إفريقيا والتى تنافس عليها معه كل من الجابونى اوبامينج لاعب بروسيا دورتموند الإلمانى وساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى.



وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات جديدة عن الفرعون المصرى محمد صلاح تزامنا مع احتفالات المصريين بفوزه بجائزة الأفضل فى أفريقيا.



1- اكتشفه محمد الغمرى المدير الفنى لفريق 1992 بناشئين مركز شباب نجريج والذى كان يضم أربع فرق ناشئين فى عام 2001 ولعب صلاح أول مبارياته الرسمية مع مركز شباب نجريج أما ناشئى اتحاد بسيون وانتهت بفوز مركز شباب نجريج بعشرة أهداف مقابل هدفين وسجل محمد صلاح 4 أهداف بمفرده.



2- كان ومازال عاشقا للمنتخب الهولندى وكان دائم الارتداء لتيشرت منتخب الطواحين فى كل تحركاته لدرجة أن أغلب ملابسه وهو صغير كان يغلب عليها اللون البرتقالى وذلك حسب رواية محمد إسكندر الصديق المقرب للنجم المصرى.



3- يعشق تناول الكشرى ويعتبر وجبته المفضلة وذلك حسب رواية محمود بهنسى زميل محمد صلاح فى المرحلة الإعدادية بمدرسة نجريج للتعليم الأساسى.



4- انضم لبلدية المحلة فى بداية مشواره الكروى عن طريق نصر شتية رئيس مجلس إدارة مركز شباب نجريج فى عام 2002 ولكن صعوبة السفر يوميا من مدينة بسيون لمدينة المحلة جعل اللاعب ينقطع عن التدريبات وينضم لنادى اتحاد بسيون .



5- كان انضمامه لنادى عثماثون خطوة فارقة فى تاريخه الكروى وذلك بعدما قام مصطفى قرنى المدير الفنى لعثماثون باكتشاف اللاعب وضمه لنادى عثماثون ومنه للمقاولون العرب وتم تصعيده فى كل فرق الناشئين بالمقاولون العرب ليتم تصعيده وقتها إلى الفريق الأول فى عهد محمد رضوان المدير الفنى للمقاولون العرب فى ذلك التوقيت.



محمد صلاح

6 - تعلم اللغة الإنجليزية وهو فى ناشئى المقاولون العرب، وذلك بعدما قرر شريف حبيب رئيس نادى المقاولون العرب فى ذلك التوقيت تخصيص مدرس لغة إنجليزية للثنائى محمد صلاح ومحمد الننى تمهيدا لتسويقهما للاحتراف فى أحد الأندية الأوروبية وهو ما تم بالفعل بانتقال اللاعب لبازل السويسيرى.



7- شارك لأول مرة فى بطولة الدورى الممتاز يوم 3-5-2010 عندما شارك بديلا فى مباراة المقاولون العرب والمنصورة وساهم فى تعادل الفريق بهدف لمثله فى أول مشاركة رسمية للاعب.



8- حصل على ثلاثة آلاف جنيه كمكافأة لأول مباراة شارك فيها مع الفريق الأول لنادى المقاولون العرب وذلك بعدما ساهم فى تعادل الفريق أمام المنصورة بهدف لمثله.



9- بكى لأول مرة فى حياته الكروية عندما فشل فى تسجيل هدف فى مباراة شباب المقاولون وشباب إنبى فى دورى الناشئين ليقرر وقتها سعيد الشيشينى مدرب اللاعب منحه 50 جنيها كمكافأة إضافية لإخراج اللاعب من الحالة النفسية السيئة التى دخل فيها.



محمد صلاح 2

10 – كان يتدرب على ملعب من التراب باستاد طنطا وذلك عندما كان ناشئا بصفوف عثماثون وكان يتدرب معه باسم مرسى نجم الزمالك الحالى.